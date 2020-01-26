"Специальный репортаж": роботы

Современные роботы-гуманоиды становятся все более совершенными, а их стоимость достигает миллионов долларов. Высокотехнологичные компании конкурируют, чтобы создать машину, максимально похожую на человека.

Стоит ли их труд заявленного результата? Может ли мозг робота превзойти человеческий? И сбудется ли предсказание американского миллиардера Илона Маска, что к 2030 году гуманоиды будут в каждой семье?

Об этом – в программе "Специальный репортаж".