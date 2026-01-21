Самозапрет на платежи в компьютерных играх хотят ввести в России. На данный момент эту инициативу обсуждают в Госдуме.

По мнению депутатов, мера поможет защитить граждан от мошенников, в первую очередь подростков. Эксперты оценивают общий ущерб от киберпреступлений против них более чем в 850 миллионов рублей, при этом свыше половины совершаются через игровые платформы.

Инициатива вызвала активные обсуждения в Сети. Пользователи задаются вопросом, как правило будет работать на практике, учитывая иностранные онлайн-сервисы и альтернативные способы пополнения счетов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.