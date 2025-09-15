Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 сентября, 16:10

Безопасность

"Новости дня": в РФ мошенники стали обманывать детей в онлайн-играх

"Новости дня": в РФ мошенники стали обманывать детей в онлайн-играх

В России выросло число случаев мошенничества с заработком на лайках

Москвичи стали чаще сталкиваться с мошенниками при покупке авто

Мошенники в 10 раз чаще стали применять легенду о краже аккаунта на "Госуслугах"

Сотрудники столичной Росгвардии провели учения по поимке преступников

Москвичам назвали способы защиты данных от мошенников

"Московский патруль": москвичам рассказали об охранной системе Росгвардии в авто

Новости регионов: корабли Северного флота РФ вышли на учения в Северный Ледовитый океан

В департаменте информационных технологий Москвы назвали правила защиты от кибермошенников

Пиротехники МЧС уничтожили авиабомбу ФАБ-100 времен ВОВ в Ленинградской области

В России мошенники начали обманывать детей в популярных онлайн-играх. Они предлагают выполнить задание и за это получить игровую валюту, но в итоге деньги теряют родители. Об этом сообщили в МВД.

Аферисты убеждают ребенка взять телефон родителей или бабушки, сфотографировать смартфон и зайти в банковское приложение. Таким образом, злоумышленники получают доступ к средствам.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
безопасностьвидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика