"Новости дня": в РФ мошенники стали обманывать детей в онлайн-играх

В России мошенники начали обманывать детей в популярных онлайн-играх. Они предлагают выполнить задание и за это получить игровую валюту, но в итоге деньги теряют родители. Об этом сообщили в МВД.

Аферисты убеждают ребенка взять телефон родителей или бабушки, сфотографировать смартфон и зайти в банковское приложение. Таким образом, злоумышленники получают доступ к средствам.

Подробнее – в программе "Новости дня".