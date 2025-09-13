Форма поиска по сайту

13 сентября, 09:00

Безопасность

Мошенники в 10 раз чаще стали применять легенду о краже аккаунта на "Госуслугах"

Мошенники в 10 раз чаще стали применять легенду о краже аккаунта на "Госуслугах"

Мошенники в десять раз чаще стали использовать схему с легендой о краже аккаунта на "Госуслугах". Как правило, все начинается с звонка якобы от управляющей компании. Жертве приходит сообщение с кодом, который просят назвать для подтверждения.

После этого отправляют поддельное уведомление о входе на портал. Далее подключаются лже-силовики: они утверждают, что аккаунт был взломан, а деньги якобы переведены на поддержку терроризма. Чтобы "спасти средства", предлагают перевести их на "безопасный" счет, который на деле принадлежит самим злоумышленникам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

безопасностьвидеоДарья Крамарова

