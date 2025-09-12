В Госдуме предложили ужесточить наказание за обман пенсионеров и инвалидов

В Госдуме предложили ужесточить наказание за мошенничество в отношении пенсионеров и инвалидов. Депутаты считают, что за такие преступления необходимо лишать свободы на срок до 15 лет.

Парламентарии отмечают, что эта категория граждан не может самостоятельно защититься от обмана. Потеря даже небольшой суммы способна вызвать серьезные психологические последствия и привести к трагедии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.