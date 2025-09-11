Самый настойчивый телефонный мошенник звонил жертве 17,6 тысячи раз

Фото: 123RF/mikkiorso

Самый настойчивый телефонный мошенник текущего года пытался связаться с жертвой более 17,6 тысячи раз. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные одного из операторов связи.

"Самой сложной для отражения оказалась атака 30 июня", – рассказал собеседник агентства.

По его словам, абоненту из Дагестана поступало в среднем по 36 звонков в минуту в течение восьми часов – с 08:00 до 16:00. В общей сложности ему позвонили 17 635 раз. Причем сам клиент не понял, что ему что-то угрожало.

Вместе с тем в период с января по август 2025 года антифрод-система оператора зафиксировала и пресекла более 2,2 миллиарда спам-звонков и около 560 миллионов попыток мошенничества.

Собеседник агентства подчеркнул, что самой уязвимой группой для злоумышленников остаются люди старшего возраста. Чуть больше трети всех заблокированных звонков (202 миллиона) были адресованы клиентам старше 65 лет. При этом чаще всего жертвами становились мужчины (56%).

Главной киберугрозой для россиян стали звонки мошенников в мессенджерах, предупредил ранее эксперт Игорь Ляпунов. По его словам, фундаментом успешных мошеннических схем становятся утекшие персональные данные.

Специалист призвал создать комплекс мер для борьбы с аферистами, который будет включать защиту персональных данных и развитие киберграмотности.