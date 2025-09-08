МВД объяснило, как защитить аккаунт и данные в Telegram

Фото: depositphotos/wichayada69@gmail.com

Аккаунт и личные данные в мессенджере Telegram можно защитить, если в настройках профиля скрыть свой номер телефона, включить двухфакторную аутентификацию и отслеживать список активных сеансов. Об этом рассказала пресс-служба УБК МВД России.

Ведомство объяснило, что сокрытие номера телефона поможет обеспечить приватность в общении с другими пользователями, а также снизит риск получения сообщений от мошенников и рассылок от незнакомых людей.

Скрыть номер можно в разделе настроек "Конфиденциальность". Там пользователи могут выбрать, кто их сможет найти в мессенджере: все пользователи или исключительно контакты из телефонной книги.

Более того, россиянам посоветовали отслеживать список активных сеансов аккаунта. Это можно сделать через раздел "Устройства", где показаны все гаджеты, у которых есть доступ к профилю. Если подключение произошло с неизвестного устройства, стоит удалить его.

При обнаружении неактивного подключения ведомство посоветовало настраивать автоматическое завершение сеанса. В таком случае аккаунт перестанет быть активным спустя определенное время.

В настройках также можно подключить двухфакторную аутентификацию, то есть облачный пароль. Его требуется вводить при каждом новом подключении к аккаунту. Таким образом, пользователи смогут обезопасить себя от мошенников даже в том случае, если у них будет доступ к профилю жертвы.

Помимо прочего, правоохранители рекомендовали не сохранять в "Избранные" важную информацию, включая документы, логины, пароли, данные банковских карт или личные фотографии. Злоумышленники, отметило ведомство, знают, что именно в этой вкладке пользователи сохраняют свои данные, поэтому при взломе аккаунта мошенники проверяют ее в первую очередь.

"Запретите незнакомцам звонить вам в Telegram. В разделе "Конфиденциальность" возможно ограничить круг пользователей, которые могут звонить вам. Например, можно оставить такую опцию только для людей, которые есть в ваших контактах", – говорится в сообщении.

В качестве мер по защите аккаунта правоохранители посоветовали никому не сообщать код подтверждения для входа от мессенджера, а также не переходить по ссылкам, присланным незнакомцами, и проверять ссылки, поступившие от знакомых контактов.

Также в МВД попросили с осторожностью относиться к сообщениям, в которых пользователи просят скачать файлы, и к сайтам, где запрашивается вход через Telegram.

"Периодически обновляйте пароль от учетной записи. Не пересылайте личные и финансовые данные в Telegram. Регулярно очищайте кеш, который может хранить в себе чувствительную информацию", – подчеркнули специалисты.

Вместе с тем ведомство добавило, что с 1 июня сотрудникам государственных органов и финансовых организаций запрещено связываться с россиянами через зарубежные мессенджеры. Это решение направлено на предотвращение случаев, когда аферисты выдают себя за сотрудников этих организаций.

Ранее МВД составило портрет типичной жертвы дистанционных мошенников. Согласно данным правоохранителей, чаще всего от их действий страдают социально активные люди в возрасте 30–70 лет с постоянной работой, накоплениями и положительной кредитной историей.