12 января, 10:45

Общество

Столичные врачи разработали уникальную методику лечения синдрома сверхчувствительного уха

Столичные врачи разработали уникальную методику лечения синдрома сверхчувствительного уха

Столичные врачи разработали уникальную методику лечения синдрома сверхчувствительного уха. Об особенностях операции, которая возвращает человека к нормальной жизни, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Первым пациентом стал мужчина, который 10 лет страдал от этого редкого заболевания. Из-за врожденных особенностей строения внутреннего уха он слышал движение собственных глазных яблок и биение сердца, испытывая постоянные головокружения.

Раньше для помощи таким пациентам требовалась сложная трепанация черепа. Новая методика делает вмешательство малотравматичным и значительно снижает риск осложнений. Уже на следующий день после операции все патологические симптомы исчезают, слух практически не страдает, а качество жизни резко улучшается.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

медицина

