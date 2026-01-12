Столичные врачи разработали уникальную методику лечения синдрома сверхчувствительного уха. Об особенностях операции, которая возвращает человека к нормальной жизни, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Первым пациентом стал мужчина, который 10 лет страдал от этого редкого заболевания. Из-за врожденных особенностей строения внутреннего уха он слышал движение собственных глазных яблок и биение сердца, испытывая постоянные головокружения.

Раньше для помощи таким пациентам требовалась сложная трепанация черепа. Новая методика делает вмешательство малотравматичным и значительно снижает риск осложнений. Уже на следующий день после операции все патологические симптомы исчезают, слух практически не страдает, а качество жизни резко улучшается.

