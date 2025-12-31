Сергей Собянин сообщил об улучшении качества медпомощи через цифровые платформы

В 2025 году в Москве были внедрены новые цифровые сервисы, повысившие качество медицинской помощи. Как сообщил Сергей Собянин, в основе изменений лежит единая цифровая платформа ЕМИАС, на базе которой созданы десятки сервисов.

В этом году электронная медицинская карта стала полезнее для беременных женщин. В нее добавили протоколы решений врачебных комиссий о проведении ЭКО и результаты кардиотокографии для контроля состояния плода.

