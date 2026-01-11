Собянин: срок оказания высокотехнологичной хирургической помощи сократят в Москве

В этом году срок от постановки диагноза и выдачи направления на операцию до непосредственно хирургического вмешательства планируют сократить до 10 дней. Насколько стала доступнее для москвичей медицинская высокотехнологичная помощь рассказал Сергей Собянин на своей странице в мессенджере MAX.

По словам мэра, такие операции проводятся в рамках специализированных программ по 14 ключевым направлениям. Они помогают вернуть человеку максимальное качество жизни, что особенно важно для пожилых людей.

