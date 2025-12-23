Свыше 30 тыс операций на сердце и сосудах провели в Москве в 2025 году

Свыше 30 тысяч операций на сердце и сосудах провели в Москве в 2025 году. Это в 50 раз больше, чем 15 лет назад, рассказала заммэра Анастасия Ракова.

Она отметила, что такого результата удалось добиться благодаря развитию системы здравоохранения. У пациентов появился доступ к передовым медицинским возможностям. В больницах врачи вместо сложных операций все чаще используют более современные и бережные методики.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.