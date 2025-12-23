Форма поиска по сайту

23 декабря, 17:45

Общество

Двум пациентам с онкологией провели уникальную клеточную терапию в Морозовской больнице

Двум пациентам с онкологией провели уникальную клеточную терапию в Морозовской больнице

Двум пациентам в Морозовской больнице провели уникальную клеточную терапию, рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Вице-мэр отметила, что детям диагностировали рак крови, и обычная химия оказалась неэффективна. Тогда врачи решили применить инновационный метод. Они ввели им специальный препарат, благодаря которому собственные иммунные клетки "обучаются" распознавать и уничтожать болезнь. Это лечение уже показало эффективность на 100%.

По ее словам, четыре московских больницы наряду с ведущими федеральными НИИ вошли в перечень организаций, которые будут создавать клеточные продукты и лечить ими аутоиммунные и онкологические заболевания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24

