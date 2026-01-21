В Минцифры РФ объявили о начале борьбы против дипфейков. Ведомство создает рабочую группу, которая будет следить за незаконным использованием сгенерированных нейросетями изображений.

Данные технологии позволяют подменять лица и голоса людей, создавая иллюзию их присутствия в ситуациях, которых они никогда не переживали. Такой метод активно используется мошенниками для обмана.

Более того, Минцифры обсуждает с правоохранительными органами возможность признания дипфейков отягчающим фактором при совершении мошеннических действий. В дополнение к этому, министерство планирует разработать программное обеспечение, способное в реальном времени распознавать поддельные голоса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.