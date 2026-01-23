Первый робот-официант начал работать в школьной столовой в Якутске

В столовой одной из школ в Якутске начал работу первый робот-официант. Он помогает дежурным разносить подносы с едой. Беллабот может самостоятельно перемещаться по заданным точкам.

Оснащенный датчиками и мягким бампером, он исключает возможность столкновений и травм. Кроме того, робот умеет разговаривать. В его арсенале есть несколько сообщений для привлечения внимания детей.

