21 января, 08:15

Безопасность

Мошенники начали предлагать устанавливать якобы новую версию WhatsApp

Мошенники начали предлагать устанавливать якобы новую версию WhatsApp

Мошенники начали предлагать устанавливать якобы новую версию WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещенной в России). Злоумышленники утверждают, что после этого мессенджер будет работать быстрее и без ограничений.

Для этого они отправляют жертвам ссылку на скачивание. Однако когда человек переходит по ней, на его телефон устанавливается вредоносное ПО. Это может привести к проблемам: от утечки личной переписки до перехвата СМС, уведомлений из банков и одноразовых кодов для подтверждения транзакций.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

безопасностьтехнологиивидеоМитя КозачинскийДарья Крамарова

