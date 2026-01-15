Российский штаб по борьбе с мошенниками займется выявлением схем и сбором информации

Штаб по борьбе с мошенниками займется выявлением схем и сбором информации афиристов. Об этом рассказал вице-премьер, руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко.

Группу сформировали для объединения усилий государства, финансового сектора и цифровых платформ с целью эффективной защиты россиян от аферистов. В состав штаба войдут представители ключевых федеральных ведомств, Банка России, других кредитных организаций и операторов связи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.