Туристы рассказали свои впечатления об оформлении столицы

В центре Москвы в праздничные дни наблюдается большое скопление людей. Туристы из разных городов России, таких как Саратов, Екатеринбург и Нижний Тагил, делятся впечатлениями, восхищаясь ярким оформлением столицы, посещая ВДНХ, зоопарк и специальные детские программы.

По данным начальника Управления туризма Инессы Григ, каждый второй турист из Китая и Индии приезжает в Москву с культурно-познавательными целями, а доля китайских гостей, интересующихся гастрономическим туризмом, увеличилась до 17%. Каждый седьмой турист с Ближнего Востока выбирает столицу как направление для бизнес-поездок.

