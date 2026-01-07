Форма поиска по сайту

07 января, 13:15

Город

Туристы рассказали свои впечатления об оформлении столицы

Туристы рассказали свои впечатления об оформлении столицы

Московский экскурсовод отметила огромный поток туристов на украшенных улицах

В центре Москвы в праздничные дни наблюдается большое скопление людей. Туристы из разных городов России, таких как Саратов, Екатеринбург и Нижний Тагил, делятся впечатлениями, восхищаясь ярким оформлением столицы, посещая ВДНХ, зоопарк и специальные детские программы.

По данным начальника Управления туризма Инессы Григ, каждый второй турист из Китая и Индии приезжает в Москву с культурно-познавательными целями, а доля китайских гостей, интересующихся гастрономическим туризмом, увеличилась до 17%. Каждый седьмой турист с Ближнего Востока выбирает столицу как направление для бизнес-поездок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

