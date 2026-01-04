Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 января, 19:30

Спорт

Горнолыжные курорты Подмосковья ждут гостей на рождественские выходные

Горнолыжные курорты Подмосковья ждут гостей на рождественские выходные

Александру Овечкину разбили лицо и сломали зуб во время матча

В Москве прошел международный турнир по пляжному сумо

Дворовый баскетбол стал популярен в Москве

Москвичам рассказали, где можно покататься на горных лыжах и сноубордах

Москвичи могут посетить спортивные комплексы для катания на лыжах и сноуборде

На фестивале в "Лужниках" москвичи могут попробовать снежный дартс и керлинг

"Забег обещаний" прошел в Лужниках в первый день нового года

Жители и гости столицы могут посетить горнолыжные комплексы города

В ледовом дворце "Крылатское" прошли открытые соревнования по конькобежному спорту

Горнолыжные курорты Подмосковья, например, "Сорочаны", встречают рождественские выходные в разгаре сезона. На склонах много как новичков, открывающих для себя этот вид отдыха, так и опытных спортсменов.

В праздничные дни часовой сеанс катания может стоить около 4 тысяч рублей, а проживание в гостинице на курорте – значительно дороже. Эксперты отмечают, что самые загруженные даты – это новогодние заезды и период Рождества.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортгородвидеоЕкатерина ФоменкоАрина Устюкова

Почему необходимо укреплять эмоциональный иммунитет?

Эмоциональный иммунитет снижается под воздействием стресса, это отражается на физическом самочувствии

Укрепить эмоциональный иммунитет поможет гигиена психики

Читать
закрыть

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

Как не утонуть в соцсетях во время новогодних каникул?

Важно установить лимит на использование смартфона

Отключиться от социальных сетей помогут практики и ручное творчество

Читать
закрыть

Как вернуть праздничное настроение после встречи Нового года?

Эксперты советуют выписать на бумагу все позитивное, что произошло в прошлом году

Отвлечься от грустных мыслей поможет планирование каникул

Читать
закрыть

Какие проблемы со зрением могут возникнуть в зимнее время?

Сухость, жжение, покраснение, слезотечение и утомляемость глаз к вечеру чаще возникают зимой

Зимой чаще приходится испытывать зрительное перенапряжение из-за короткого светового дня

Читать
закрыть

С чего начать тренировки в новом году?

Стоит походить на разные групповые уроки или взять первичный инструктаж

Групповые уроки должны быть для новичков, так как там дают нагрузку дозированно

Читать
закрыть

Какие спортивные события станут главными в 2026 году?

Значимым событием начала 2026 года станут Зимние Олимпийские игры

В Белом доме 14 июня состоится турнир UFC

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика