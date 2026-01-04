Горнолыжные курорты Подмосковья ждут гостей на рождественские выходные

Горнолыжные курорты Подмосковья, например, "Сорочаны", встречают рождественские выходные в разгаре сезона. На склонах много как новичков, открывающих для себя этот вид отдыха, так и опытных спортсменов.

В праздничные дни часовой сеанс катания может стоить около 4 тысяч рублей, а проживание в гостинице на курорте – значительно дороже. Эксперты отмечают, что самые загруженные даты – это новогодние заезды и период Рождества.

