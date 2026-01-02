02 января, 18:30Спорт
Москвичам рассказали, где можно покататься на горных лыжах и сноубордах
Многие москвичи проводят новогодние каникулы активно, устремляясь на горнолыжные склоны Подмосковья. На курорте "Сорочаны" аншлаг – катаются как опытные спортсмены, так и новички.
В распоряжении гостей – шесть склонов разной сложности, включая учебные, работающих с раннего утра до поздней ночи. Также спортивные комплексы работают на Воробьевых горах, Нагорной и Крылатском.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.