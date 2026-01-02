Москвичам рассказали, где можно покататься на горных лыжах и сноубордах

Многие москвичи проводят новогодние каникулы активно, устремляясь на горнолыжные склоны Подмосковья. На курорте "Сорочаны" аншлаг – катаются как опытные спортсмены, так и новички.

В распоряжении гостей – шесть склонов разной сложности, включая учебные, работающих с раннего утра до поздней ночи. Также спортивные комплексы работают на Воробьевых горах, Нагорной и Крылатском.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.