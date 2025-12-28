Александр Овечкин забил первый гол за 10 матчей в НХЛ

Александр Овечкин забил первый гол за 10 матчей, забросив шайбу в ворота Нью-Джерси. Его гол в третьем периоде перевел матч в овертайм, где "Вашингтон" одержал победу. Всего на счету Овечкина теперь 989 голов с учетом плей-офф.

Российский шахматист Владислав Артемьев в Дохе победил 16-кратного чемпиона мира Магнуса Карлсена в седьмом туре чемпионата мира по рапиду и стал единоличным лидером турнира. После поражения норвежец в раздражении покинул зал, толкнув по пути камеру оператора.

