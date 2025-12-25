Форма поиска по сайту

25 декабря, 08:00

Спорт

Бесплатные тренировки по плаванию пройдут в бассейне "Арбат" в Москве

Фигуристка Валиева получила право выступать на официальных соревнованиях

Сергей Собянин принял решение о поощрении победителей Сурдлимпийских игр

Эксперт рассказал, с какого возраста можно отдавать ребенка в баскетбольную секцию

Москвичи могут записать своих детей на тренировки по боевым видам спорта

Бесплатные тренировки по катанию на коньках проведут в Москве во дворах

Юные фехтовальщики из России смогут выступать на соревнованиях с флагом и гимном

Российских юниоров допустили до турниров по фехтованию с флагом и гимном

Фигурное катание стало одним из самых популярных видов спорта в России

Москвичам рассказали об особенностях баскетбола в формате 3х3

В Москве в рамках проекта "Мой спортивный район" пройдут бесплатные спортивные тренировки для всех желающих. В бассейне "Арбат" состоятся занятия по плаванию, которые способствуют развитию мышечной массы, укреплению опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы.

В 12:00 в спорткомплексе "Марьина Роща" проведут тренировку по бадминтону. В многофункциональном спортивном комплексе "Формула воды" в 18:00 начнутся занятия по роллер-спорту, который позволяет задействовать практически все мышцы тела.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

спортгородвидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Найда

