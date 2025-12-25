Бесплатные тренировки по плаванию пройдут в бассейне "Арбат" в Москве

В Москве в рамках проекта "Мой спортивный район" пройдут бесплатные спортивные тренировки для всех желающих. В бассейне "Арбат" состоятся занятия по плаванию, которые способствуют развитию мышечной массы, укреплению опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы.

В 12:00 в спорткомплексе "Марьина Роща" проведут тренировку по бадминтону. В многофункциональном спортивном комплексе "Формула воды" в 18:00 начнутся занятия по роллер-спорту, который позволяет задействовать практически все мышцы тела.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.