Москвичам рассказали об особенностях баскетбола в формате 3х3

Баскетбол 3х3 существует как отдельная дисциплина и с 2020 года является олимпийским видом спорта. Чемпионка Европы Татьяна Попова отмечает, что этот формат требует отличной физической подготовки, так как игра более интенсивная, с короткими отрезками и минимальным временем на отдых.

В отличие от классического баскетбола 5х5, в варианте 3х3 используется одно кольцо, меньшее время на владение мячом, а броски оцениваются в 2 и 1 очко соответственно. Многие, как отмечают спортсмены, ошибочно называют его "маленьким баскетболом", не понимая его уникальной сути.

