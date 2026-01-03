Названы популярные туристические локации в Москве

Основными локациями для прогулок туристов, прибывших в Москву на новогодние праздники, стали центральные улицы.

Например, Алиса Рубинова приехала с семьей в столицу из Саратова. Она планирует посетить Красную площадь и ВДНХ.

Также в топ популярных мест у путешественников входят Храм Василия Блаженного, парк "Зарядье", Большой театр, Храм Христа Спасителя, "Москва-сити", Новодевичий монастырь и Третьяковская галерея.

