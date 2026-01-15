15 января, 08:30Безопасность
Россиян предупредили о мошенничестве при бронировании туров
Российских туристов предупреждают о новых схемах мошенничества при бронировании туров. Аферисты выдают себя за туроператоров и предлагают поездки, от которых якобы отказался предыдущий клиент по выгодной цене. Однако после перевода денег связь с ними обрывается.
Другая распространенная схема – мошенники представляются частными посредниками. Они предлагают оплатить путевку напрямую, обещая значительные скидки, а после получения средств исчезают.
