Россиян предупредили о мошенничестве при бронировании туров

Российских туристов предупреждают о новых схемах мошенничества при бронировании туров. Аферисты выдают себя за туроператоров и предлагают поездки, от которых якобы отказался предыдущий клиент по выгодной цене. Однако после перевода денег связь с ними обрывается.

Другая распространенная схема – мошенники представляются частными посредниками. Они предлагают оплатить путевку напрямую, обещая значительные скидки, а после получения средств исчезают.

