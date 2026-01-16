"Московский патруль": мошенники начали представляться сотрудниками "Мосэнергосбыта"

В "Мосэнергосбыте" предупредили о мошенниках, действующих от лица сотрудников компании. По данным фирмы, граждан начали добавлять в групповые чаты в мессенджере Telegram, в которых якобы находятся представитиль компании.

Там жертвам сообщают, что им необходимо срочно подтвердить свои данные с помощью кода, полученного из "Госуслуг". В противном случае, по словам мошенников, плата за коммунальные услуги значительно возрастет. Подробнее – в программе "Московский патруль".