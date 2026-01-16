Форма поиска по сайту

16 января, 21:45

Безопасность

"Московский патруль": мошенники начали представляться сотрудниками "Мосэнергосбыта"

230 водителей задержаны за вождение в нетрезвом виде за неделю в Москве

"Новости дня": Госавтоинспекция проверила документы и экипировку курьеров на велосипедах

Сотрудники ГАИ провели в столице рейд "Велокурьер"

Рейд по выявлению нарушителей ПДД среди курьеров начался в Москве

Москвичи пожаловались на доставщиков еды на велосипедах

Госавтоинспекторы проведут в Москве рейд "Велокурьер"

Мошенники начали присылать фальшивые письма о регистрации доверенности на "Госуслугах"

Аферисты стали обманывать россиян, предлагая фотосессию по бартеру

В России заблокируют приложения, которые меняют голос во время звонков и переписки

В "Мосэнергосбыте" предупредили о мошенниках, действующих от лица сотрудников компании. По данным фирмы, граждан начали добавлять в групповые чаты в мессенджере Telegram, в которых якобы находятся представитиль компании.

Там жертвам сообщают, что им необходимо срочно подтвердить свои данные с помощью кода, полученного из "Госуслуг". В противном случае, по словам мошенников, плата за коммунальные услуги значительно возрастет. Подробнее – в программе "Московский патруль".

