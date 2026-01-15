Форма поиска по сайту

15 января, 09:45

Безопасность

Мошенники начали использовать схему с бартерными фотосессиями в России

Мошенники начали использовать схему с бартерными фотосессиями в России

В России мошенники стали обманывать любителей профессиональных фотосессий, предлагая им поработать на бартерной основе. По такой схеме фотограф якобы бесплатно проводит съемку, а модель оплачивает аренду студии.

После договоренностей с клиентом аферисты отправляют источник для бронирования помещения. Перед фотосессией под разными предлогами мошенники отменяют съемку и направляют ссылку якобы для возврата денег. При переходе клиента по ней злоумышленники получают доступ к банковскому приложению и похищают средства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
безопасностьвидеоЕгор БедуляПолина Брабец

