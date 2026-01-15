В России мошенники стали обманывать учащихся автошкол. Аферисты от имени организаций просят назвать СМС-код под предлогом записи на занятие или активации учебного кабинета.

После этого злоумышленники начинают шантажировать клиента звонками, утверждая, что его аккаунт на "Госуслугах" взломан и это якобы грозит проблемами с правоохранительными органами.

Еще один прием аферистов – создание фишинговых ресурсов, на которых предлагают льготные места или раннюю запись. Потом они выманивают данные банковских карт.

