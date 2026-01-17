В МВД назвали две популярные уловки мошенников с обратными звонками

В МВД назвали две основные уловки аферистов с обратными звонками. Первая мошенническая схема связана с имитацией ложных сообщений о взломе аккаунтов онлайн-сервисов.

В рамках второй мошеннической схемы аферисты требуют срочно связаться с "технической поддержкой" по указанному поддельному номеру телефона. Чаще всего речь идет о "Госуслугах", банках, почтовых сервисах или соцсетях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

