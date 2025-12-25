Форма поиска по сайту

25 декабря, 12:05

"Новости дня": в России могут ввести единый цифровой идентификатор для интернет-сервисов

Министерство цифрового развития России планирует ввести единый цифровой идентификатор для пользователей интернета. Этот ID станет универсальным "ключом" для входа во все социальные сети, на портал "Госуслуги" и в онлайн-магазины, избавив от необходимости запоминать десятки паролей.

Идентификатор будет привязан к номеру мобильного телефона. Как отмечают эксперты, нововведение нанесет мощный удар по мошенникам, поскольку лишит их возможности получать логины и пароли жертв через фишинговые сайты. Сам цифровой ID будет надежно зашифрован, что защитит приватность пользователей.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
