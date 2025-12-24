Форма поиска по сайту

24 декабря, 07:45

Технологии

Предустановленный родительский контроль может появиться на устройствах в РФ в 2026 году

В России планируют ввести единый идентификатор пользователя

Москвичам рассказали о работе мобильного интернета на катках

Мобильный интернет протестировали на шести катках Москвы

"Деньги 24": российские госсервисы стали главной целью хакеров в 2025 году

"Техно": какой технологичный подарок выбрать для своих родных

В Роскомнадзоре рассказали об ограничениях в отношении мессенджера WhatsApp

Ученые выяснили, что видеоигры способны сохранять молодость мозга

Предприниматели и компании могут записаться к нотариусу через "Госуслуги"

Сергей Собянин поздравил москвичей с победой на олимпиаде по робототехнике

Предустановленный родительский контроль может появиться на смартфонах, планшетах и умных телевизорах в 2026 году. Коснется это техники, которую продают в России.

Предполагается, что такие нововведения позволят оградить детей от вредоносного контента, а родителям помогут лучше понимать, чем занимается их ребенок в интернете. Новое программное обеспечение разрабатывают при участии Минцифры РФ и экспертов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

