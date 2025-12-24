Предустановленный родительский контроль может появиться на устройствах в РФ в 2026 году

Предустановленный родительский контроль может появиться на смартфонах, планшетах и умных телевизорах в 2026 году. Коснется это техники, которую продают в России.

Предполагается, что такие нововведения позволят оградить детей от вредоносного контента, а родителям помогут лучше понимать, чем занимается их ребенок в интернете. Новое программное обеспечение разрабатывают при участии Минцифры РФ и экспертов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.