24 декабря, 07:45Технологии
Предустановленный родительский контроль может появиться на устройствах в РФ в 2026 году
Предустановленный родительский контроль может появиться на смартфонах, планшетах и умных телевизорах в 2026 году. Коснется это техники, которую продают в России.
Предполагается, что такие нововведения позволят оградить детей от вредоносного контента, а родителям помогут лучше понимать, чем занимается их ребенок в интернете. Новое программное обеспечение разрабатывают при участии Минцифры РФ и экспертов.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.