Минпромторг запустит эксперимент по защите автомобилей от кибератак

Минпромторг планирует запустить эксперимент по защите автомобилей от кибератак. В пилотном режиме будет работать специальный центр, который займется отслеживанием уязвимостей в программном обеспечении, тестированием устойчивости машин к хакерским атакам и выявлением нарушителей.

В течение 9 месяцев кибербезопасность будут тестировать на беспилотных грузовиках, электробусах и автомобилях, перевозящих госслужащих и опасные грузы. Эксперты отмечают, что хакерские атаки на транспорт в России редки, но власти работают на опережение потенциальных угроз.

