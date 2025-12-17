Белоусов заявил, что в 2026 году льготы для военных будут предоставлять через "Госуслуги"

Фото: ТАСС/Наталья Чернохатова

В 2026 году 90% самых востребованных льгот для военнослужащих будут предоставляться через портал "Госуслуги" или многофункциональные центры. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства.

Он отметил, что с первого полугодия 2025 года военнослужащие уже могут получить подтверждение участия в СВО за несколько минут. В дальнейшем планируется начать представлять им льготы в бездокументационном виде, а также в проактивном порядке. Военным и членам их семей будут приходить уведомления с информацией о том, какие льготы им могут быть предоставлены. Министр напомнил, что такой порядок уже действует в части освобождения от уплаты налогов.

"Сроки прохождения документов сокращены в десятки раз. По некоторым направлениям – в сотни. Так, например, время зачисления военнослужащим денежного довольствия на карту сокращено с 24 часов до 30 минут. А срок назначения выплат при переводе военнослужащего к новому месту службы – с 2 месяцев до нескольких дней", – рассказал глава МО.

Белоусов добавил, что со следующего года практику бережливого управления внедрят еще не менее чем в 50 процессах. Это коснется управления имуществом, транспортного обеспечения, физической и боевой подготовки военных. Время прохождения документов сократится в 5 раз, а их количество и число дополнительных процедур уменьшится в 2 раза.

"В части служебного жилья. Его в этом году получили почти 17 тысяч военнослужащих. При этом за счет ремонта и ввода в строй ранее недостроенных жилых домов служебный фонд пополнился более чем на 1,5 тысячи квартир", – отметил он.

По словам министра, очередь на постоянное жилье в этом году сократилась на 1,2 тысячи человек. Кроме того, повышена прозрачность распределения жилья – отслеживать свою очередь военнослужащие теперь могут на сайте Минобороны.

Также был сокращен срок доведения денежного вознаграждения за активное ведение боевых действий. Благодаря изменению некоторых процедур и оптимизации документооборота, средства доходят до получателя не за 3 месяца, а за 3 дня.

Ранее Госдума приняла закон, продлевающий на 2026 год право участников СВО на кредитные каникулы. Кроме мобилизованных граждан и подписавших контракт с Минобороны РФ, такую льготу теперь получат добровольцы и члены семей участников СВО.

