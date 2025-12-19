Минцифры сообщило о новой функции для разблокировки аккаунта на "Госуслугах"

Минцифры России сообщило о внедрении новой функции для пользователей портала "Госуслуги". Теперь россияне смогут дистанционно вернуть доступ к своему замороженному аккаунту через сервис MAX.

Эта возможность пригодится в случаях, когда учетная запись поставлена на стоп на 72 часа из-за обнаружения системой подозрительной активности. Ранее для снятия такой блокировки требовался обязательный очный визит в ближайший МФЦ.

