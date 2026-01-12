Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 января, 08:00

Технологии

Искусственный интеллект сорвал свадебную церемонию в Нидерландах

Искусственный интеллект сорвал свадебную церемонию в Нидерландах

Эксперты рассказали, какие профессии сможет заменить ИИ

Возвращение платформы Roblox в Россию произойдет не раньше чем через полгода

Мошенники начали использовать искусственный интеллект для создания поддельных сайтов

Новости мира: телескоп "Хаббл" обнаружил новый объект в космосе

Спрос на специалистов, которые умеют работать с ИИ, увеличился в 2 раза

Сергей Собянин сообщил об улучшении качества медпомощи через цифровые платформы

"Техно": чего ждать в области технологий в 2026 году

Владимир Путин подписал закон о подтверждении возраста через мессенджер MAX

Сотовые компании и интернет-провайдеры России повысят цены в новом году

Искусственный интеллект сорвал свадебную церемонию в Нидерландах. Там семейная пара не смогла заключить брак из-за речи ведущего, текст которой создал ChatGPT.

Предполагалась, что клятва молодоженов будет легкой и шутливой, но нейросеть не учла особенностей голландского законодательства с обязательными юридическими формулировками.

В частности, суду не понравился вопрос: "Продолжите ли вы поддерживать друг друга, поддразнивать друг друга и обнимать друг друга, даже когда жизнь станет трудной?".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
технологииза рубежомвидеоПолина БрабецЕгор Бедуля

Как новогодние праздники скажутся на зарплатах россиян?

Длинные праздники не позволяют работодателю уменьшать размер фиксированного оклада

Исключение составляет случай, если в январе сотрудник брал отпускные дни за свой счет

Читать
закрыть

Что известно о гибели детей в роддоме Новокузнецка?

В больнице сообщили, что приостановили госпитализацию пациентов из-за респираторной инфекции

По данным СМИ, причиной смерти младенцев могло стать заражение неонатальной инфекцией

Читать
закрыть

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

Какие подарки продают москвичи после Нового года?

Москвич опубликовал объявление о продаже "средневекового" держателя для туалетной бумаги

Жительница ЦАО решила продать брендовую сумку, наполненную вещами бывшего

Читать
закрыть

Почему препарат для животных стал опасным увлечением подростков?

Подростки стали употреблять ветеринарные препараты с целью опьянения

Случаи употребления габапентина молодежью могут быть связаны с желанием казаться "в теме"

Читать
закрыть

Зачем нужен генетический тест для будущих родителей?

Тест поможет оценить риски наследственных заболеваний у будущего ребенка

Услугу планируют включить в программу ОМС

Читать
закрыть

Кому и зачем нужно докупать пенсионные баллы?

Баллы нужны для страховой пенсии: ее начисляют, если у гражданина накоплено не менее 30

Эксперты напоминают: чем выше зарплата, тем больше баллов копится

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся снегопады?

С 13 января осадки в регионе станут менее интенсивными и локальными

Температурный фон начнет снижаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика