Искусственный интеллект сорвал свадебную церемонию в Нидерландах. Там семейная пара не смогла заключить брак из-за речи ведущего, текст которой создал ChatGPT.

Предполагалась, что клятва молодоженов будет легкой и шутливой, но нейросеть не учла особенностей голландского законодательства с обязательными юридическими формулировками.

В частности, суду не понравился вопрос: "Продолжите ли вы поддерживать друг друга, поддразнивать друг друга и обнимать друг друга, даже когда жизнь станет трудной?".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

