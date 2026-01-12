12 января, 08:00Технологии
Искусственный интеллект сорвал свадебную церемонию в Нидерландах
Искусственный интеллект сорвал свадебную церемонию в Нидерландах. Там семейная пара не смогла заключить брак из-за речи ведущего, текст которой создал ChatGPT.
Предполагалась, что клятва молодоженов будет легкой и шутливой, но нейросеть не учла особенностей голландского законодательства с обязательными юридическими формулировками.
В частности, суду не понравился вопрос: "Продолжите ли вы поддерживать друг друга, поддразнивать друг друга и обнимать друг друга, даже когда жизнь станет трудной?".
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.