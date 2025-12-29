Новости регионов: фрагмент ракеты "Союз-2.1б" достиг земли в Якутии

Фрагмент ракеты "Союз-2.1б" достиг земли в Вилюйском районе Якутии через 13 минут после старта с космодрома Восточный. Момент приземления попал на видео.

На месте работают экологи из Москвы, Хабаровска и Якутска – специалисты замеряют уровень радиации в зоне падения. Известно, что другие обломки находятся в Алданском и Олекминском районах. К их поискам приступят только весной, когда в регионе будет более теплая погода.

В Петропавловске-Камчатском возник транспортный коллапс на въезде в город со стороны старой трассы. Пассажиры на остановках часами ждут общественный транспорт, многие идут пешком по проезжей части. Ситуация осложняется крайне низкой скоростью движения. По словам водителей, на путь в одну остановку протяженностью от 4 до 5 километров уходит около 40 минут.

