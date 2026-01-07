Мошенники начали использовать искусственный интеллект для создания поддельных сайтов

Мошенники начали активно использовать искусственный интеллект для совершения преступлений. С помощью генеративного ИИ они создают поддельные сайты, рассылают спам, притворяются друзьями и родственниками, а также формируют вымышленных персонажей для выманивания денег.

Один из пострадавших обратился к чат-боту за психологической поддержкой, отправив свою фотографию и личные переживания. После этого с ним связался реальный человек, который начал угрожать и требовать 100 тысяч рублей, присылая его паспортные данные и адрес.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.