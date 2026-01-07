Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 января, 09:30

Безопасность

Мошенники начали использовать искусственный интеллект для создания поддельных сайтов

Мошенники начали использовать искусственный интеллект для создания поддельных сайтов

Мошенники активизировались в преддверии Рождества

МВД России предупредило о новой схеме мошенничества с арендой жилья

Московские спасатели призвали горожан не выходить на лед

Спасатели рассказали, насколько опасно выходить на столичные водоемы

В МВД напомнили россиянам, какую личную информацию нельзя передавать незнакомцам

В России выросло число случаев мошенничества на сайтах знакомств

Мошенники стали обманывать россиян под видом работников водоканала

Неизвестные запускали петарды прямо из окна многоэтажки в Одинцове

Ключевая ставка к концу года может снизиться до 9–10%

Мошенники начали активно использовать искусственный интеллект для совершения преступлений. С помощью генеративного ИИ они создают поддельные сайты, рассылают спам, притворяются друзьями и родственниками, а также формируют вымышленных персонажей для выманивания денег.

Один из пострадавших обратился к чат-боту за психологической поддержкой, отправив свою фотографию и личные переживания. После этого с ним связался реальный человек, который начал угрожать и требовать 100 тысяч рублей, присылая его паспортные данные и адрес.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
безопасностьтехнологиивидеоДарья ЕрмаковаИван Пашков

Почему соевое мясо нельзя употреблять без ограничений?

В соевых бобах много растительных аналогов гормонов

Они влияют на работу щитовидной железы и на репродуктивную функцию

Читать
закрыть

Какие напитки согреют зимой?

Один из самых популярных напитков – безалкогольный глинтвейн

Другой вариант – какао с яйцом

Читать
закрыть

Как православные верующие отмечают Рождество Христово?

С 28 ноября начинается строгий 40-дневный пост

Завершается пост 6 января, в этот день верующие встречают сочельник

Читать
закрыть

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Читать
закрыть

Почему необходимо укреплять эмоциональный иммунитет?

Эмоциональный иммунитет снижается под воздействием стресса, это отражается на физическом самочувствии

Укрепить эмоциональный иммунитет поможет гигиена психики

Читать
закрыть

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

Как не утонуть в соцсетях во время новогодних каникул?

Важно установить лимит на использование смартфона

Отключиться от социальных сетей помогут практики и ручное творчество

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика