МВД России предупредило о новой схеме мошенничества с арендой жилья

МВД России предупредило граждан о новой схеме мошенничества, связанной с арендой жилья. Преступники размещают на популярных сайтах фальшивые объявления о сдаче квартир, после чего просят потенциальных жильцов внести предоплату для бронирования.

Для оплаты жертвам отправляют ссылку, после перевода по которой деньги исчезают. Затем с потерпевшим связывается человек, представляющийся менеджером, который сообщает о сбое в системе и просит повторно пополнить карту для возврата средств, в результате чего жертва теряет деньги дважды.

