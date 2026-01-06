Форма поиска по сайту

06 января, 10:00

МВД России предупредило о новой схеме мошенничества с арендой жилья

Московские спасатели призвали горожан не выходить на лед

Спасатели рассказали, насколько опасно выходить на столичные водоемы

В МВД напомнили россиянам, какую личную информацию нельзя передавать незнакомцам

В России выросло число случаев мошенничества на сайтах знакомств

Мошенники стали обманывать россиян под видом работников водоканала

Неизвестные запускали петарды прямо из окна многоэтажки в Одинцове

Ключевая ставка к концу года может снизиться до 9–10%

Российские электрокары смогут ездить по платным дорогам без оплаты в 2026 году

Мошенники могут обманывать москвичей под видом коммунальщиков в праздники

МВД России предупредило граждан о новой схеме мошенничества, связанной с арендой жилья. Преступники размещают на популярных сайтах фальшивые объявления о сдаче квартир, после чего просят потенциальных жильцов внести предоплату для бронирования.

Для оплаты жертвам отправляют ссылку, после перевода по которой деньги исчезают. Затем с потерпевшим связывается человек, представляющийся менеджером, который сообщает о сбое в системе и просит повторно пополнить карту для возврата средств, в результате чего жертва теряет деньги дважды.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

безопасностьвидеоДарья Ермакова

