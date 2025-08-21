Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

21 августа, 17:37

Технологии
IT-эксперт Геллер посоветовал не задавать ИИ личные вопросы во избежание их утечки в Сеть

Попасть в ловушку: почему не стоит доверять свою жизнь искусственному интеллекту

Пользователи все чаще доверяют советам искусственного интеллекта. При этом многие безоговорочно следуют им, даже если это противоречит здравому смыслу, а потом рассказывают о своих неудачах в Сети. Стоит ли полагаться на нейросети во всех вопросах, разбиралась Москва 24.

Доверяй, но проверяй

Фото: 123RF/supatman

В Сети все чаще появляются сообщения о том, что нейросети помогают пользователям в решении различных вопросов, начиная с планирования отпуска и заканчивая проверкой партнеров на верность.

Однако безоговорочная вера в искусственный интеллект (ИИ) приносит немало проблем. Например, молодая пара испанцев, которая собиралась лететь в Пуэрто-Рико, так и не сумела попасть на отдых. Несмотря на купленный билет и забронированный отель, самолет улетел без них. Как оказалось, ИИ уверил девушку, что виза в другую страну не нужна, но уже в аэропорту выяснилось: въезд возможен только с электронным разрешением, которое на месте получить нельзя.

"Я всегда получаю у ИИ много информации. Я спросила ChatGPT, и он сказал, что ничего не нужно. Теперь я больше ему не доверяю", – выразила разочарование девушка.

Также по вине нейросети жительница Греции развелась с мужем: искусственный интеллект расшифровал гадание на кофейной гуще и "увидел" измену любимого.

Безоговорочное доверие к чату подводило не только туристов и семейные пары. Например, в США 60-летний мужчина по совету нейросети заменил соль на химическое вещество, после чего попал в психиатрическую больницу из-за возникших галлюцинаций.

Некоторые и вовсе просили искусственный интеллект поставить диагноз: так произошло с 14-летней Марией, которой нейросеть даже запретила употреблять ряд продуктов. Как рассказала телеканалу Москва 24 мать девочки Ольга Рогачева, ИИ выявил у подростка сильную аллергию, отметив, что девочке ни в коем случае нельзя пить молоко, есть хлеб и то, что содержит глютен.

"Я испугалась, срочно записалась в этот день к аллергологу. Специалист посмотрела и сказала, что показатели высокие, но они не означают, что у ребенка сильная аллергия", – отметила женщина.

При этом основательница школы теории поколений Евгения Шамис подчеркнула, что среди пользователей Сети есть те, кто особенно доверяют искусственному интеллекту.

Мы имеем в виду не зумеров, а людей, которые относятся к пограничному поколению и родились в период с 1999 по 2005 годы. У них совместились ценности поколений миллениалов и хоум-лендеров (они же – зумеры). В это время еще не говорили про то, что нужно проверять всю информацию, четко понимать, о чем идет речь.
Евгения Шамис
основательница школы теории поколений

Кроме того, разработчики ИИ предупреждают: общаться с "умной машиной" действительно не так просто, как может показаться. Как минимум потому, что нужный ответ зависит от правильной и четкой формулировки вопроса. Но даже в этом случае результат нуждается в проверке.

К тому же и сам искусственный интеллект на вопрос о достоверности информации отвечает неоднозначно, предупреждая, что может упускать важные детали и по-другому интерпретировать факты.

На сегодняшний день в министерстве цифрового развития РФ готовят концепцию регулирования ИИ до 2030 года, сообщали "Ведомости". В ней планируют сделать акцент на этике и контроле человека за алгоритмами.

Перекладывание ответственности

Фото: ТАСС/IMAGO/Rene Traut

Полагаться на то, что нейросети помогут найти правильный ответ на интересующий вопрос, действительно не стоит. Такое мнение в разговоре с Москвой 24 высказал IT-эксперт, председатель комиссии в Институте развития интернета Артем Геллер.

"Если говорить про искусственный интеллект в рамках здравоохранения и других социально важных сфер, то я бы не стал ему доверять. По большому счету ИИ, говоря простым языком, собирает всю информацию, что была в Сети, суммирует и выдает общий ответ", – объяснил специалист.

Он добавил, что мало кого устроит уровень такой экспертизы. Возможно, это будет полезно на начальном этапе, когда пользователь получает первичное представление о своем состоянии. Однако следующим этапом должно быть обязательное посещение специалиста.

При этом как бы пользователь ни пытался, он не сможет получить достоверный ответ даже на четко сформулированный вопрос, отметил IT-специалист. Кроме того, если человек не является экспертом в интересующей его теме, он не сможет построить запрос так, чтобы ответ был наиболее точным.

Для более верных ответов создают специальные, узконаправленные приложения и скрипты. Они действительно могут быть полезны профессионалам. Однако в целом ИИ нужно воспринимать как обычный поисковик от коммерческой компании, который тоже может ошибаться.
Артем Геллер
IT-эксперт, председатель комиссии в Институте развития интернета

Кроме того, эксперт добавил, что пока ИИ – это новая технология и не нужно задавать ей вопросы, связанные с персональными данными или частной жизнью, поскольку известны случаи утечки личной информации в Сеть.

При этом тенденция советоваться по каждому вопросу с нейросетями весьма тревожна, такое мнение в беседе с Москвой 24 выразила психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Софья Сулим.

"Постоянное обращение к ИИ – это некая тенденция перекладывания ответственности, с помощью которой многие пытаются облегчить себе жизнь", – отметила эксперт.

Она добавила, что такая привычка может говорить об инфантильности и нахождении в детской позиции, так как пользователь ожидает, что проблему решат за него.

Какие бы новшества ни приходили в нашу жизнь, взрослая позиция – это способность критически мыслить и смотреть на проблему со стороны. А дети как раз-таки вполне серьезно доверяют одному источнику информации.
Софья Сулим
психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии

Специалист добавила, что привычка перекладывать ответственность на другого развивается совершенно незаметно. Поэтому важно помнить, что ИИ – это всего лишь инструмент по поиску информации, а не абсолютная истина.

Сулим добавила, что с психологической точки зрения попытка слегка облегчить жизнь с помощью таких инструментов совершенно нормальна. Однако делать это нужно дозированно, не интегрируя искусственный интеллект в свой быт полностью, заключила психолог.

Старкина Маргарита

технологииистории

Главное

