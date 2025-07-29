HR-эксперт Лоикова рассказала, какие категории специалистов заменит ИИ в России

Зарубежные компании все реже нанимают выпускников колледжей и университетов на стартовые позиции, предпочитая заменять их труд искусственным интеллектом, заявили аналитики. Какие перспективы у этого явления и грозит ли такое российскому рынку труда – разбиралась Москва 24.

Заменить нельзя оставить

Американские компании сокращают найм выпускников колледжей и университетов на позиции начального уровня. По данным The Wall Street Journal, вместо этого они отдают предпочтение искусственному интеллекту (ИИ).

Издание отмечает, что на протяжении долгого времени молодые специалисты соглашались работать за небольшую зарплату ради обучения и получения опыта в компаниях, однако внедрение ИИ может полностью разрушить эту схему. Эксперты добавили, что руководители хотят сосредоточиться на поиске более опытных специалистов.

Отмечается, что из-за сокращения найма молодых специалистов компании снижают количество сотрудников, которые будут готовы занять руководящие позиции через 5–10 лет. Ситуация складывается так, что молодежь, которая планировала набираться опыта в крупных американских компаниях, будет вынуждена искать другие варианты для начала своей карьеры.

В России тоже вставал вопрос о замене ряда сотрудников искусственным интеллектом. Например, ранее министр цифрового развития РФ Максут Шадаев предложил применить такую схему с некоторыми чиновниками.



Прим. ред. ) не заменит, особенно врачей и учителей. Считаю, что половину чиновников точно может заменить. Может, даже больше.

Максут Шадаев министр цифрового развития РФ Человека, надеемся, он (ИИ. –) не заменит, особенно врачей и учителей. Считаю, что половину чиновников точно может заменить. Может, даже больше.

Оценил идею и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявив, что высокие технологии можно смело внедрять в рабочие процессы.

Однако HR-эксперт Гарри Мурадян уверен, что рынок труда не увидит полноценной замены специалистов на ИИ в ближайшие годы, поскольку роботизация обойдется слишком дорого. Тем не менее потерять свое рабочее место могут те, кто выполняет низкоквалифицированный, сервисный труд.

"То есть это позиции, которые предполагают добычу и анализ первичной информации. Например, работники линий клиентской поддержки, журналисты-новостники, специалисты, ведущие первичный набор данных или составляющие таблицы, и тому подобное", – объяснил эксперт.

Что в России?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Зачастую молодежь, не имея возможности получать опыт в компании, начинает свое собственное дело, и перспектива внедрения технологий их не напугает. Об этом Москве 24 рассказала независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.

"Зачастую работодатели хотят брать на работу молодых сотрудников, но при этом рассчитывают на огромный опыт и их согласие на меньшую зарплату. Но российская молодежь себя очень любит. Молодое поколение думает иначе, у них есть здоровые амбиции. Такой подход дает возможность строить карьеру не только в найме, но и запускать собственное дело", – сказала она.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт На сегодняшний день многие компании отдают какие-то задачи в работу искусственному интеллекту. Но, например, творческие задания, требующие индивидуального подхода, остаются за людьми. Это значит, что персонал как был востребован, так и останется. Просто от рутинных задач многие выгорают, поэтому их проще поручить ИИ, а более сложные – это прерогатива людей.

При этом не исключено, что в будущем некоторые профессии окажутся невостребованными, поскольку их труд полностью перейдет в ведение ИИ, отметила эксперт.

"Скорее всего, со временем генерация контента, например картинок, будет относиться к категории труда, выполняемого технологиями. Возможно, к ним же отнесется и разработка каких-то учебных пособий, планов. Но, опять же, важно понимать, как это будет модерироваться. Все равно эти результаты будут доходить до проверки человеком, потому что искусственный интеллект иногда живет своей жизнью", – подчеркнула Лоикова.

Плюс, чтобы заменить человеческий труд технологиями, потребуется несколько лет, потому что сделать это быстро невозможно.

"Внедрение технологий в виде искусственного интеллекта уже практикуется, но пока это не особо распространено. Да и вряд ли сейчас возможно полностью доверить ему вопросы, связанные, например, с жизнью или жизнеобеспечением. Это не рутинные моменты", – объяснила эксперт.



Зулия Лоикова независимый HR-эксперт В дальнейшем все приведет к тому, что физическая работа, в том числе погрузка и разгрузка, будет целиком отдана технологиям. Но для того, чтобы произошла такая роботизация, требуется очень сильно нарастить мощности с точки зрения производства и обслуживания. Будут востребованы люди, которые будут эти процессы курировать.

В свою очередь, доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов уверен, что западная тенденция по замене человеческого труда вряд ли придет в Россию.

"Если, допустим, аналогичные новшества могут быть введены в крупных городах, то в целом в стране это вряд ли будет распространено", – сказал он в разговоре с Москвой 24.





Лазарь Бадалов доцент экономического факультета РУДН Для того чтобы заменить работника так называемой машиной, нужны инвестиции. В таком случае бизнес и даже государство будут смотреть на ситуацию с точки зрения дороговизны. Что выгоднее: инвестировать десятки, а может быть, и сотни миллиардов в развитие технологий или все-таки принимать на работу человека? Сильно сомневаюсь, что сейчас работодатели готовы к такой замене понятного человеческого уровня.

По мнению эксперта, возможность отказаться от труда молодежи в Америке обусловлена тем, что в США 80% экономики – это сфера услуг, куда можно внедрять ИИ, а остальные 20% – реальный сектор экономики, объяснил эксперт. В России же другая экономическая модель, и кардинально заменить человека искусственным интеллектом не получится, заключил Бадалов.