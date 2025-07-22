Эксперт Борисов: ценообразование на авиабилеты с помощью ИИ грозит дискриминацией

В США авиакомпания внедрила искусственный интеллект (ИИ) в процесс динамического ценообразования на билеты. Задача нейросети – определить максимальную стоимость, за которую пассажир готов купить место на конкретный рейс. О плюсах и минусах такого подхода, а также нужно ли применять такие технологии в России, разбиралась Москва 24.

Прибыль от интеллекта

Американская авиакомпания Delta Air Lines отказалась от фиксированных тарифов в пользу персонализированного ценообразования на основе работы ИИ, сообщили западные СМИ. Нейросеть используют для определения максимальной стоимости билета, которую готов заплатить отдельно взятый пассажир на конкретный рейс. Такой подход увеличил выручку авиакомпании, рассказало издание The Verge со ссылкой на президента авиакомпании Глена Хауэнштейна.

Пока перевозчик использует ИИ в процессе динамического ценообразования примерно на 3% от всех продаваемых билетов. Как рассказал Хауэнштейн, руководство настолько довольно результатами, что планирует увеличить этот показатель до 20% к концу 2025 года.





Глен Хауэнштейн президент авиакомпании Delta Air Lines Мы находимся в фазе интенсивного тестирования. Нам нравится то, что мы видим, и мы продолжаем внедрять ИИ.

Хауэнштейн сравнил работу нейросети с "супераналитиком", который работает ежедневно и круглосуточно, моделирует в реальном времени цену, доступную для каждого конкретного клиента. По словам главы компании, внедрение ИИ будет "многолетним процессом", однако такой переход может быть "очень опасным, если его не контролировать".

В то же время подход Delta вызвал критику у местного сообщества. В частности, американский сенатор Рубен Гальего в своих соцсетях назвал это "хищным ценообразованием", призванным "выжать каждую копейку". В свою очередь, аналитик организации по защите прав потребителей Consumer Watchdog Джастин Клоцко заявил, что нововведение авиакомпании, по сути, является "взламыванием мозгов".





Джастин Клоцко аналитик Они пытаются заглянуть людям в голову, чтобы узнать, сколько они готовы заплатить.

В то же время Delta Air Lines – не единственная американская авиакомпания, открыто использующая нейросеть в своей работе. К примеру, United Airlines применяет генеративный ИИ для связи с пассажирами в случае отмены рейсов, а American Airlines – для прогнозирования количества клиентов, которые потенциально пропустят рейс.

Возможна дискриминация?

Новейшие технологии уже сейчас применяются в России в процессе динамического ценообразования авиабилетов, рассказал Москве 24 вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

"Это автоматизированные программы, которые при формировании стоимости билетов изучают потребительский спрос, направление, количество альтернативной перевозки, а также учитывают тарифную политику конкретного перевозчика. И, естественно, те изменения в IT, которые происходят, используются различными системами", – объяснил он.

Новшество авиакомпании Delta заключается в том, что они добавили еще несколько факторов, которые учитываются при динамическом образовании стоимости билетов, пояснил эксперт.





Дмитрий Горин вице-президент РСТ Это изучение поведенческого настроения конкретного потребителя, отслеживание его запросов, поиск истории его полетов. С учетом этих данных авиакомпания применяет ту или иную динамику. Но чтобы это сделать, нужен доступ к большому количеству данных о человеке – его история, запросы, интересы. Благодаря ИИ появляется такая возможность.

Подобный подход помогает авиакомпании увеличить свои доходы, уточнил Горин. В то же время анализ, проведенный с помощью нейросетей, может привести и к распродажам билетов, так как возможно заранее отследить потенциально низкий спрос на конкретные рейсы, указал эксперт.

При этом точечное повышение цен для конкретных клиентов может расцениваться как дискриминация, заявил в беседе с Москвой 24 главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов.

"Может возникнуть ситуация, когда билет на один и тот же рейс в одну и ту же минуту будет продавать разным людям по разной цене. Здесь требуется очень внимательная и серьезная оценка и анализ этих практик со стороны Федеральной антимонопольной службы", – рассказал специалист.





Федор Борисов главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ В то же время исследование нейросетями потребительского портрета покупателя поможет защитить его от серьезного повышения цен. К примеру, если это человек, который до упора ищет максимально дешевые билеты, ему не будет предложено дорогое место, так как у него всегда остается право не выкупить его.

Также эксперт исключил серьезное повышение цен даже с учетом персонализированной политики ценообразования. Главным фактором сдерживания их роста всегда остается большая конкуренция на рынке перевозчиков. Кроме того, авиакомпании прежде всего выгодно летать с полной загрузкой, а этот факт вынуждает их продавать билеты не только максимально дорого, но и максимально дешево, заключил Борисов.

