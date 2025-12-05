Собак-роботов художника Beeple раскупили по 100 тыс долларов за каждую

Собак-роботов, представленных на перформансе художника Beeple в Майами, раскупили по 100 тысяч долларов за каждую еще во время мероприятия. Роботизированные псы бегали по вольеру с лицами Илона Маска, Джеффа Безоса, Марка Цукерберга, а также Пабло Пикассо и Энди Уорхола.

Автор объяснил, что проект призван показать, как сегодня формируется восприятие реальности через технологии и влиятельных личностей. Перформанс вызвал бурную реакцию в арт-сообществе. Многие назвали его "жутким".

