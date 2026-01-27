С 1 февраля "Семейную ипотеку" в России можно будет получить только на одну семью

С 1 февраля условия программы "Семейной ипотеки" изменятся. Льготный кредит по ставке 6% годовых можно будет получить только один на семью, а не на каждого супруга отдельно. Кроме того, супругов обяжут выступать созаемщиками.

Специалисты напоминают, что для покупки второй квартиры по старым правилам необходимо до 1 февраля не только получить одобрение банка, но и подписать кредитный договор. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.