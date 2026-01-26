Форма поиска по сайту

26 января, 22:45

Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации туристам из-за распространения вируса Нипах в Индии

Сильный снегопад начнется в Москве 26 января

Снегопады и ледяные дожди вернутся в Москву

"Доктор 24": психотерапевт рассказала о вреде ускоренного просмотра видео

Метель и снежные заносы могут стать уважительной причиной неявки на работу

"Атмосфера": ясная погода ожидается в Москве 26 января

За публикацию личных данных в домовых чатах можно получить штраф

Прошедшая ночь стала самой холодной с начала зимы в Москве

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 80% 26 января

"Утро": минувшая ночь стала самой холодной с начала зимы в Москве

Роспотребнадзор и Ассоциация туроператоров РФ дали рекомендации российским туристам на фоне распространения вируса Нипах в Индии. Граждан страны попросили не контактировать с животными, а также тщательно мыть руки, овощи и фрукты.

Пока подтверждены 5 случаев заражения, россиян среди заболевших нет. Около 100 человек находятся на карантине. Чем опасен Нипах и оправданы ли прогнозы о том, что он может вызвать пандемию? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Почему важно добавлять специи в блюда?

Специи можно использовать для укрепления иммунитета

Лучше всего они раскроют полезные свойства при добавлении в горячие блюда

Может ли фетиш на "самонадутие" говорить о психических травмах?

Подобная стимуляция может компенсировать внутреннее ощущение нестабильности или тревоги

Если ритуал "самонадутия" не вредит человеку, его можно рассматривать как инструмент снятия стресса

К чему приведет блокировка сайтов с ГДЗ?

Эксперты уверены: мера усилит рост посещений даркнета

Родители учеников выступают против инициативы, так как ГДЗ экономит время

Что известно о вспышке вируса Нипах в Индии?

Власти Индии подтвердили пять случаев заражения в штате Западная Бенгалия

Вакцины от этого вируса пока не существует

Увеличат ли налог на сверхприбыль в России?

Эксперты уверены: повышение нагрузки на высокие доходы вызовет негативную реакцию у тех, кто должен платить

Мера даже может спровоцировать уклонение от налогов

