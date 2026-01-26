Роспотребнадзор дал рекомендации туристам из-за распространения вируса Нипах в Индии

Роспотребнадзор и Ассоциация туроператоров РФ дали рекомендации российским туристам на фоне распространения вируса Нипах в Индии. Граждан страны попросили не контактировать с животными, а также тщательно мыть руки, овощи и фрукты.

Пока подтверждены 5 случаев заражения, россиян среди заболевших нет. Около 100 человек находятся на карантине. Чем опасен Нипах и оправданы ли прогнозы о том, что он может вызвать пандемию? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.