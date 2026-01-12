Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 января, 07:00

Общество

Россиян предупредили об ответственности за оскорбления в голосовых сообщениях

Россиян предупредили об ответственности за оскорбления в голосовых сообщениях

Полина Лурье может обратиться к судебным приставам, чтобы принять квартиру Ларисы Долиной

Лурье может обратиться к судебным приставам для передачи квартиры в Хамовниках

Первое заседание по делу Мадуро и его супруги завершилось в Нью-Йорке

Полина Лурье пока не знает, передаст ли ей Лариса Долина жилплощадь 5 января

Лариса Долина должна будет выехать из квартиры в Хамовниках 5 января

Долина может не успеть съехать из спорной квартиры к 5 января

Московский городской суд вынес решение о выселении Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках

"Московский патруль": суд в Подмосковье вынес решение по делу экс-судьи Тришкина

Мосгорсуд обязал певицу Долину выселиться из проданной квартиры

Россиянам грозят штрафы за голосовые сообщения с оскорблениями в мессенджерах. Прецедент создал суд в Москве, рассмотрев соответствующее дело.

В материалах суда говорится, что женщина направила собеседнице в Telegram аудиосообщения оскорбительного содержания. Последняя обратилась в прокуратуру. Суд постановил нарушительнице выплатить штраф в размере 3 тысяч рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
судыобществовидеоПолина БрабецЕгор Бедуля

Как новогодние праздники скажутся на зарплатах россиян?

Длинные праздники не позволяют работодателю уменьшать размер фиксированного оклада

Исключение составляет случай, если в январе сотрудник брал отпускные дни за свой счет

Читать
закрыть

Что известно о гибели детей в роддоме Новокузнецка?

В больнице сообщили, что приостановили госпитализацию пациентов из-за респираторной инфекции

По данным СМИ, причиной смерти младенцев могло стать заражение неонатальной инфекцией

Читать
закрыть

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

Какие подарки продают москвичи после Нового года?

Москвич опубликовал объявление о продаже "средневекового" держателя для туалетной бумаги

Жительница ЦАО решила продать брендовую сумку, наполненную вещами бывшего

Читать
закрыть

Почему препарат для животных стал опасным увлечением подростков?

Подростки стали употреблять ветеринарные препараты с целью опьянения

Случаи употребления габапентина молодежью могут быть связаны с желанием казаться "в теме"

Читать
закрыть

Зачем нужен генетический тест для будущих родителей?

Тест поможет оценить риски наследственных заболеваний у будущего ребенка

Услугу планируют включить в программу ОМС

Читать
закрыть

Кому и зачем нужно докупать пенсионные баллы?

Баллы нужны для страховой пенсии: ее начисляют, если у гражданина накоплено не менее 30

Эксперты напоминают: чем выше зарплата, тем больше баллов копится

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся снегопады?

С 13 января осадки в регионе станут менее интенсивными и локальными

Температурный фон начнет снижаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика