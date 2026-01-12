12 января, 07:00Общество
Россиян предупредили об ответственности за оскорбления в голосовых сообщениях
Россиянам грозят штрафы за голосовые сообщения с оскорблениями в мессенджерах. Прецедент создал суд в Москве, рассмотрев соответствующее дело.
В материалах суда говорится, что женщина направила собеседнице в Telegram аудиосообщения оскорбительного содержания. Последняя обратилась в прокуратуру. Суд постановил нарушительнице выплатить штраф в размере 3 тысяч рублей.
