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Общество

17:37

Ветераны получат бесплатную мобильную связь пожизненно

общество

Фото: ТАСС/Daniel Karmann/dpa

Ветеранов Великой Отечественной войны обеспечат пожизненной бесплатной мобильной связью. Кроме того, им предоставят новый мобильный телефон и индивидуального помощника, сообщает "Интерфакс".

Льготные условия предложат ветеранам в честь 75-летия Победы.

"Большая четверка операторов по предложению "Единой России" приняла решение о предоставлении бесплатной мобильной связи пожизненно", – заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

В мобильных телефонах, которые выдадут ветеранам, будут записаны телефоны необходимых социальных служб и волонтеров.

Ранее в феврале сообщалось, что РЖД предоставит ветеранам Великой Отечественной войны бесплатный проезд в поездах по стране. Аналогичная льгота распространяется на одного сопровождающего.

В Москве в преддверии празднования 75-летия Победы окажут ветеранам единовременную материальную помощь. По итогам заседания президиума правительства Москвы было решено, что размер выплат составит от 10 до 25 тысяч рублей.

Кроме того, Сергей Собянин распорядился выделить дополнительные бюджетные средства на ремонт квартир ветеранов. Ожидается, что в 1 тысяче 220 жилых помещениях работы завершат до 9 мая.

К юбилею памятной даты телеканал Москва 24 запустил проект "Письма Победы" с целью собрать единую электронную библиотеку писем военных лет.

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