Собянин вручил ветеранам Великой Отечественной войны юбилейные медали к 75-летию Победы

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Сергей Собянин вручил юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов" ветеранам накануне Дня защитника Отечества. Торжественное награждение прошло в столичной мэрии.

На торжественную церемонию были приглашены бывшие солдаты и труженики тыла – Владимир Долгих, Николай Дупак, Екатерина Евдокимова, Юрий Коломиец, Сергей Крамаренко, Александр Лисов, Иван Мартынушкин, Михаил Подгурский, Алексей Попов, Василий Пронин, Виктор Рухманов, Михаил Сабанин, Иван Слухай, Александр Трынков и Николай Ярко.

"Москва и вся страна готовится к замечательному юбилею – 75-летию Победы над фашистской Германией, победы, которую вы выковали своим трудом, своими руками, своими боевыми заслугами. По поручению президента вручаются юбилейные медали, посвященные этой доблестной дате", – сказал мэр.

Кроме того, от имени москвичей Собянин поблагодарил присутствующих "за ратный и трудовой подвиг во время Великой Отечественной войны". Обращаясь к ветеранам, мэр добавил, что благодарен за их труд.

"Вы сделали все возможное и невозможное, чтобы спасти Россию, чтобы победить в этой войне", – добавил Собянин.

Медали получили 15 ветеранов. Самому старшему из них – Михаилу Подгурскому – 102 года, младшему – Виктору Рухманову – 89 лет.

Согласно указу президента РФ от 13 июня 2019 года, юбилейной медалью "75 лет Победы в Великой Отечественной войне" будут награждены более 57 тысяч москвичей. Награды удостоятся и за боевые, и за трудовые подвиги. Церемонии вручения планируют проводить в префектурах административных округов, районных управах и администрациях поселений города Москвы. Маломобильных ветеранов наградят непосредственно на дому. Медали передадут социальные работники.

На данный момент в Москве проживает более 52 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. Ежемесячно они получают две пенсии и ряд определенных социальных выплат. Средний доход инвалидов Великой Отечественной войны составляет 52,3 тысячи рублей, участников Великой Отечественной войны – 35,3 тысячи рублей, участников обороны Москвы – 36,2 тысячи рублей, тружеников тыла – 27,8 тысячи рублей.

С 1 января 2018 года размеры отдельных социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны были увеличены в 2 раза.

Кроме того, в 2020 году Сергей Собянин распорядился увеличить единовременные выплаты для ветеранов. В дополнение к федеральной выплате столичные инвалиды и участники войны, участники обороны Москвы, ветераны, награжденные медалью "За оборону Ленинграда", получат по 25 тысяч рублей. Для тружеников тыла, вдовам ветеранов войн, донорам крови в годы войны, жителям блокадного Ленинграда и бывшим узникам фашизма предназначено по 15 тысяч рублей. Еще по 10 тысяч рублей выделят пенсионерам, родившимся до 31 декабря 1931 года.

Помимо денежной поддержки, столичные власти осуществляют необходимые социальные услуги ветеранам. Так, в период с 2014 по 2019 год в Москве было отремонтировано более шести тысяч квартир ветеранов. На 2020 год запланированы работы в 1 861 жилом помещении. Кроме того, пенсионерам предоставляется сиделка – в частности, более 16 тысяч одиноко проживающих ветеранов получает социальное обслуживание на дому.

В Москве круглосуточно работает дистанционная система "Тревожная кнопка" для организации неотложной помощи ветеранам войны. Кроме того, медицинские и социальные учреждения могут отправлять ветеранов на санаторно-курортное лечение и отдых в пансионатах.

К 75-летию Победы президент страны Владимир Путин распорядился единовременно выплатить всем ветеранам России по 75 тысяч рублей. На эти цели уйдет более 71 миллиарда рублей.

К юбилею памятной даты телеканал Москва 24 запустил проект "Письма Победы" с целью собрать единую электронную библиотеку писем военных лет.

