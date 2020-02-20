Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Госдума приняла закон о присвоении звания "Город трудовой доблести" в окончательном, третьем чтении. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Документ внес на рассмотрение в нижней палате парламента президент РФ Владимир Путин в декабре 2019 года. Согласно закону, на новое почетное звание смогут претендовать города, жители которых внесли вклад в Победу в Великой Отечественной войне за счет трудовых подвигов на местных предприятиях.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, новый закон – это дань уважения всем тем, кто поддерживал войска в тылу.

Ранее сообщалось, что РЖД предоставит ветеранам Великой Отечественной войны бесплатный проезд в поездах по стране. Право на аналогичную услугу будет также у одного сопровождающего.

В 2020 году также планируется выплатить ветеранам по 75 тысяч рублей к 75-летию Победы в войне. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Он вступил в силу с момента подписания.

