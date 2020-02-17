Немецкий писатель поблагодарил советский народ за победу над фашизмом

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Одно из посланий, которое получили в редакции RT после запуска проекта "Почта Победы", прибыло из Германии. Его автор, немецкий писатель Вольф фон Фихтенберг выразил благодарность советскому народу за борьбу и победу над нацистской Германией, сообщает RT.

Гражданин ФРГ написал, что увидел рекламу проекта в эфире телеканала. После этого он решил, что мог бы символически протянуть руку русскому народу.

"Несмотря на то что происходило в конце войны, наш народ тоже пострадал, простые люди, которые не могли полностью осознать то, что происходит. Я благодарю вас за освобождение от монстра Гитлера, от этого исчадия ада. Пусть Бог защитит ваш народ и даст ему здоровье, счастье и мир. Я жму вашу руку в надежде, что вы примете этот жест и ответите на него тем же", – написал фон Фихтенберг.

По словам главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, с каждым годом в живых остается все меньше людей, которые помнят события войны лично. Именно поэтому так важно сохранять память о подвигах военных и о том, как было побеждено великое зло.

Ранее сообщалось, что правительство России планирует выделить более 71 миллиарда рублей на единовременные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны. Данная инициатива приурочена к 75-летию со дня Победы. Средства выплатят в районе апреля – мая 2020 года.

