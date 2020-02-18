Главархив представил материалы о московской системе ПВО в годы войны

Фото: Главархив Москвы

Главархив Москвы собрал документальные свидетельства подвигов бойцов столичной системы противовоздушной обороны в период Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства города.

На момент 1941 года штабы МПВО действовали в каждом районе столицы. Они руководили действиями местной молодежи. Именно на их плечи ложилась заботы по подготовке бомбоубежищ, ликвидации последствий вражеских налетов и оказанию первой помощи пострадавшим.

Кроме того, на предприятиях, в учреждениях и домах формировались дополнительные бригады добровольцев. Наконец, обучение по содействию обороне, а также авиационному и химическому строительству обязаны были проходить все граждане в возрасте от 16 до 60 лет. Всего в московской противовоздушной обороне были задействованы почти 700 тысяч человек.

Если звучал сигнал воздушной тревоги, штабные дежурные открывали боевую вахту и фиксировали все действия формирований ПВО. Сюда же вносились доклады связных, пожарных, медиков и ремонтников. Кроме того, велся учет по человеческим жертвам и раненым.

На данный момент Главархив Москвы продолжает прием документов, фотографий и памятных вещей времен Великой Отечественной войны по акции "Москва – с заботой об истории". В ведомство уже передали порядка 6300 материалов и предметов с апреля 2019 года.

В начале февраля сообщалось, что Главархив Москвы за последние годы рассекретил более 11,5 тысячи документов, относящихся к периоду Великой Отечественной войны. Порядка трети материалов касаются работы Московского областного и городского комитетов КПСС и штаба партизанского движения в Московской области.

Телеканал Москва 24 ранее запустил проект "Письма Победы". К 9 мая 2020 года планируется собрать больше миллиона военных писем. Таким образом к 75-летию Победы будет создана единая электронная библиотека писем солдат и офицеров, тружеников тыла, санитарок и врачей, военных журналистов и многих других героев.