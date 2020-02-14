Главархив Москвы рассказал о любовных письмах с фронта

Фото: Главное архивное управление города Москвы
Главархив Москвы хранит историю в письмах героя Великой Отечественной войны. В архивном ведомстве имеется личный фонд участника ВОВ, гвардии старшего лейтенанта Бориса Дмитриевского, сообщает "Вечерняя Москва".
Уточняется, что это около 400 документов, включая фотографии, материалы о призыве на военную службу и награждении, а также 192 письма.
История любви Бориса Дмитриевского и Людмилы Емельяновой началась незадолго до войны, когда оба учились в школе.
После окончания учебы Бориса направили во 2-е Саратовское танковое училище. В декабре 1942 года он получил звание младшего лейтенанта, а в апреле 1943 года уже командовал танком Т-34 в танковой бригаде 3-го гвардейского Котельниковского танкового корпуса. А Людмила поступила в Московский авиационный институт.
В письмах Бориса он вспоминал о днях, проведенных вместе с Людмилой, а также выражал надежду, что скоро сможет быть вместе с ней.
В промежутках между боями был долгожданный отпуск в Москву, во время которого молодые люди решили пожениться. С этого момента он называет Людмилу своей женой, подписываясь в письмах: "Твой муж Борис".
Последнее письмо от 21 января 1945 года заканчивалось словами "Жди, и я вернусь!", а 11 марта того же года уже на территории Германии он был ранен, а через некоторое время умер на операционном столе.
Борис Дмитриевский был посмертно удостоен высокого звания Героя Советского Союза указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года за "образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство".
За последние годы Главархив рассекретил более 11,5 тысячи документов времен Великой Отечественной войны. Более 4,3 тысячи дел касается работы Московского областного и городского комитетов КПСС, штаба партизанского движения по Московской области.
В этих документах говорится о противопожарном состоянии объектов, выпуске оборонной продукции на промышленных предприятиях, строительстве газоубежищ, а также о работе местной противовоздушной обороны и о многом другом.
Ранее в одном из хранилищ Главархива Москвы обнаружили девять связок документов военного времени о работе эвакуационных госпиталей.
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